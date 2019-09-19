الحرس الوطنى الكويتى يعلن أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية

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أكد الحرس الوطنى الكويتى اليوم الخميس اهتمام القيادة العليا للحرس بالتزام أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية فى البلاد.



وأشار الحرس الوطنى فى بيان نشره عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى انستجرام - إلى قيام وكيل الحرس الوطنى الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، والمدير العام للادارة العامة للاطفاء الفريق خالد المكراد، بزيارة تفقدية الى مصفاة الأحمدى، وعدد من المنشآت النفطية.



وأضاف أن الفريق الرفاعى تفقد قوات الحرس الوطنى والاستعدادات والإجراءات التى يقومون بها لحماية وتأمين المنشآت النفطية فى المنطقة الوسطى التى يتولى الحرس الوطنى مسؤولية حمايتها.



وشدد على اهتمام رئيس الحرس الوطنى الشيخ سالم العلى الصباح، ونائبه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالتزام أقصى درجات اليقظة وإحكام السيطرة لتأمين المنشآت النفطية لأهميتها.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى أعلنت - أمس - رفع درجات الاستعداد فى عدد من وحداتها القتالية، وكذلك أعلنت وزارة الداخلية الكويتية رفع درجات الاستنفار؛ لتأمين المنشآت الحيوية فى الكويت.