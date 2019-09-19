الجنايات تنتظر عاملا لمحاكمته بتهمة قتل حماه فى المرج بسبب صورة سيلفى لزوجته

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بإحالة عامل إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل والد زوجته بسبب صورة سيلفى لزوجته بملابس عارية على هاتفها المحمول فى المرج.

وأدلى المتهم بقتل حماه طعنًا بالسكين، باعترافات تفصيلية أمام أحمد حمدى وكيل أول نيابة المرج، فأكد أنه قبل الحادث بأيام، عثر على صورة "سيلفى" لزوجته فى هاتفها المحمول وهى بملابس غير لائقة، قائلا: "مراتى متصورة سيلفى بملابس عارية"، فعاتبتها على تلك الصورة، ونشبت بيننا مشادة كلامية، مما دفعها لترك شقة الزوجية والذهاب لمنزل والدها.

وأضاف المتهم، أنه عقب اكتشافه عدم وجود زوجته فى شقته، توجه لمنزل والدها لمعاتبتها، وإعادتها لشقتها، إلا أن والدها تعدى عليه بالسب، فنشبت مشاجرة بينهما أحضر على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن به حماه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.