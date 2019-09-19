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"الجمارك ": اهتمام كبير بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:02 م
"الجمارك ": اهتمام كبير بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة ندوة الغرفة التجارية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد الدكتور مجدى الأنصارى، رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك المصرية، أن هناك اهتماما كبيرا بحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، سواء للبضائع الواردة والصادرة.

وأشار "الأنصارى"، إلى أن مصلحة الجمارك المصرية تولى ذلك اهتماما بالغا، طبقا للقانون 118 لسنة 1975 والذى ينص على أن الجمارك تقوم بإبلاغ صاحب العلامة التجارية المسجلة بوجود رسالة واردة تحمل علامة تجارية مقلدة لعلامته التجارية ويكون الأمر متروكا لصاحب العلامة التجارية فقط فى التصرف فى هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية بالإسكندرية، حول الوعى بحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بعنوان "خلق فرص تجارية بالولايات المتحدة الأمريكية"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ومسئولى مكتب الملكية الفكرية بالسفارة الأمريكية.

وتابع "الأنصارى"، قائلا : أنه يتم مناقشة اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 والتى تنظم وتدير مشكلة السلع المتعدى على حقوق ملكيتها، وفى حال الموافقة عليها وتفعيل هذه اللائحة سوف يسمح لمصلحة الجمارك بموجب الائحة التنفيذية أن تراقب الملكية الفكرية للرسايل الصادرة والواردة وتبليغ صاحب العلامة التجارية التى تم التعدى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مدير الجمارك المسئول.

 

 

 


الاسكندرية

الغرفة التجارية

الملكية الفكرية

مصلحة الجمارك

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