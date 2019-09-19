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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قانون التأمينات والمعاشات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:13 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قانون التأمينات والمعاشات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات .

وكان رئيس الوزراء قد شهد الأسبوع الماضى إتفاق بين وزارتى المالية والتضامن بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وتضمن الإتفاق أنه سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وأن المبلغ الذى يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، وهذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطى هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.



التأمينات الإجتماعية

المعاشات

المالية

التضامن

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