التنمية المحلية تحتفل بانتهاء الدورة التدريبية لرؤساء وحدات حقوق الإنسان

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بانتهاء الدورة التدريبية التى تنظمها وزارة التنمية المحلية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم فى المحافظات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير التنمية المحلية، أناب رئيس لجنة حقوق الانسان بالوزارة بتسليم شهادات التخرج لعدد 54 متدرب بالدورة التدريبية التى تنظمها الوزارة للمرة الأولى .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع مع المحافظات جهودها فى مجال دعم وحدات حقوق الانسان التى تم انشائها فى جميع المحافظات والتأكد من تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التى أقرتها الدولة موضحاً أن وحدات حقوق الانسان بالمحافظات تختص بفحص الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الانسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التى يحتاج اليها المواطن.



جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الخاص بتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الانسان تضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل التى ألقاها مجموعة من الخبراء وأساتذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد كلية الدراسات والاقتصاد بجامعة قناة السويس.



وركزت المحاضرات وورش العمل على المكون القانونى لحقوق الإنسان والإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وتطبيقات حقوق الإنسان فى الإدارة المحلية والمشكلات التى تعوق الحماية الداخلية لحقوق الإنسان على المستويين المحلى والدولى والمؤسسات المعنية بها والارتباط القيمى بين التنمية وحقوق الإنسان وسبل تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان فى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، كما تضمنت الدورة ورشة عمل حول المواقف التى يمكن أن تتعرض لها المحافظات فى مجال حقوق الانسان .



