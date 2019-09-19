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التنظيم والإدارة يعتمد الخطة التدريبية لموظفى الدولة للعام المالى الحالى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:38 م
التنظيم والإدارة يعتمد الخطة التدريبية لموظفى الدولة للعام المالى الحالى صالح الشيخ
كتبت- هبة حسام

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اعتمد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخطة التدريبية للجهاز للعام التدريبي 2019 / 2020 والتي يتم تنفيذها بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز.
 
وأكد أن إعداد الخطة التدريبية يأتي في إطار حرص الجهاز على الاستثمار في البشر ودعم كافة الأنشطة الخاصة بتنمية الكوادر البشرية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وانطلاقًا من الدور المنوط بالجهاز كجزء أصيل من اختصاصاته في اعتماد خطط تدريب الوحدات الإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات من أجل الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، يطبق معايير الحوكمة ، يحسن إدارة موارد الدولة ، ويقوم بدوره التنموي، يخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن .
 
وأوضح "الشيخ" فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن الخطة تتضمن خمسة محاور رئيسة، حيث يشمل المحور الأول (بداية) حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للموظفين الجدد وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوراهم، كما يتم خلال البرامج تزويدهم ببعض المعارف والمعلومات الإدارية الأساسية في مجال الوظيفة العامة والمرتبطة بالجهاز الإداري للدولة ويتضمن برنامج بداية حزمة من البرامج منها برنامج إدارة الدولة المصرية والاقتصاد وقانون الخدمة المدنية وغيرها.
 
وتابع قائلا: "يتضمن المحور الثاني مجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ)، (ب) والثاني (أ)،(ب) وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف طبقا لقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة".
 
وأضاف، أن المحور الثالث (برامج القيادة الوسطى)، يتضمن حزمة من البرامج التي توجه إلى شاغلى الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية وهو شاغلي الوظائف الإشرافية وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للقيادات الإدارية على مستوي الإدارة الوسطي والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل قيامهم بدورهم القيادي بطريقة أكثر فاعلية.
 
وأوضح الدكتور صالح، أن المحور الرابع يشمل مجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام.
 
وتابع: "أخيرا المحور الخامس (بداية جديدة) ويوجه لتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار امكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار".
 
ودعا رئيس الجهاز جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى ضرورة المشاركة الفعالة في البرامج التدريبية التي يقدمها في العام التدريبي 2019/2020، خاصة وأن هذه الخطة تم إعدادها لتلبي احتياجات جميع المستويات الوظيفية بهدف المساهمة في إثراء مهارات وقدرات الكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن آلية المشاركة في البرامج التدريبية يأتي من خلال ترشيح الموظف من خلال جهة عمله والتي تقوم بدورها باختيار المرشحين لهذه البرامج للتدريب في الجهاز وفقا لحاجة العمل في الجهة، ووفقا لحاجة الموظف إلى هذه البرامج التدريبية.
 
وشدد "الشيخ" على منع مشاركة الموظف في أي برنامج تدريبي قد حضره في وقت سابق، وأن تراعي الجهات الشفافية والنزاهة في المشاركة في البرامج التدريبية المطروحة.
 
جدير بالذكر أن نظام التدريب يقوم على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

التنظيم والادارة

الاستثمار فى البشر

الجهاز الادارى للدولة

تدريب الموظفين

القطاع الحكومى

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