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التضامن: نقل تجربة الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى الإمارات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:44 م
التضامن: نقل تجربة الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى الإمارات الدكتور حمد الغافرى مدير المركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن  مركز أبو ظبى للتأهيل يمثل نموذجاً دولياً في مجال خفض الطلب علي المخدرات وإعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية، التى تعتمد على المنهج العلمى، وبروتوكول التعاون  بين صندوق مكافحة الإدمان والمركز  تمت صياغته بناء على دراسة دقيقة من الجانبين لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة، ﻭمن خلال هذا التعاون سيتم العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال خفض الطلب على تعاطى المخدرات انطلاقاً من ريادة التجربة المصرية، التى تجسدت فى إطلاق أول دبلوم مهنى معتمد متخصص فى تأهيل الكوادر العاملة فى هذا المجال على المستوي الإقليمى.
 
وأضافت وزيرة التضامن أن مصر تستهدف رفع قدرات الكوادر العاملة فى مجال العلاج على أحدث النظم والبرامج العلاجية وفقاً للمعايير الدولية كما تستهدف أيضاً صياغة محتوى إعلامى توعوى مشترك يستند إلى الخبرات المتراكمة للجانبين، حيث حققت حملة "إنت أقوى من المخدرات" ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة خلال الخمسة أعوام الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلي إطلاق عمل سينمائي مشترك يعالج المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطى المواد المخدرة فى إطار فني وإبداعى، بالإضافة إلى نقل  تجربة المرصد الإعلامى للصندوق للجانب الإماراتى لإخضاع المحتوى الدرامى للتحليل والرصد فيما يخص طبيعة تناوله لمشكلة تعاطى المواد المخدرة.
 
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة  التضامن   والمركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة
 
 
 

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