"البحوث الإسلامية" يطلق حملة بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمشاركة 3 الآف واعظ

كتب لؤى على

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع المقبل حملة توعوية شاملة بعنوان "التعليم يبنى الأشخاص وترتقى به الأوطان"، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد، يشارك فيها نحو 3 الآف من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف وينتشرون في المدارس والمعاهد ويلتقون المدرسين والتلاميذ من خلال الاتصال المباشر فى مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تكثيف الجهود التوعوية والتفاعل المباشر مع الناس ودعم الجوانب التنموية فى حياتهم.

وقال الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فى بيان اليوم، إن الحملة تعد استكمالا للحملات التوعوية والمجتمعية الشاملة التى ينفذها المجمع بشكل مستمر وتستهدف التوعية بكل القضايا التى ترتبط باهتمامات الناس ارتباطا مباشرا وتمس حياتهم اليومية.

وأضاف عياد أن الحملة تستهدف توجيه رسالة إيجابية لجميع المشاركين فى العملية التعليمية وعلى رأسهم الطلاب لحفز هممهم على الجد والاجتهاد فى التحصيل العلمى من خلال بيان أهمية العلم بجميع مجالاته فى بناء الدول والأوطان، والتأكيد على فضل العلماء، وذلك من خلال تواجد الوعاظ والواعظات فى المدارس والمعاهد مع بداية العام الدراسى الجديد.

وأوضح الأمين العام أن الحملة لا تقتصر على الاتصال المباشر فقط وإنما يتم إطلاقها إلكترونيا من خلال توجيه نصائح تربوية وتنموية متنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومخاطبة كل شريحة بأسلوب مفهوم وبلغة سهلة مع التركيز والإيجاز من خلال صفحات التواصل الاجتماعى والموقع الإلكترونى الرسمى للمجمع.