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"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:00 ص
"البحر الأحمر" تتصدر الاستثمارات الحكومية بـ"إقليم جنوب الصعيد".. اعرف التفاصيل تطوير المناطق القديمة بالبحر الأحمر
نورا فخرى

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فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تولى الحكومة، فى خطتها المقدمة إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقة ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون تنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائق والكريم.

وفى هذا الصدد، بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد بحوالى 31.2 مليار جنيه خلال العام الجارى، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق، وتمول الخزانة العامة نسبة 88% من هذه الاستثمارات بقيمة تقدر بنحو 27.6 مليار جنيه.

وتتنوع المشروعات المستهدفة فى محافظات الصعيد، ما بين "النقل والتخزين، الزراعة واستصلاح الأراضى الصرف الصحى، التعليم والصحة والتشييد والبناء".

وتعد محافظة "البحر الأحمر" صاحبة النصيب الأكبر فى الاستثمارات الموجهة لصالح خطط التنمية بإقليم "جنوب الصعيد" بنسبة تصل إلى 22%، ونستعرض أبرز المشروعات التنموية فى القطاعات المختلفة العام الجارى على النحو الآتى:

أولاً: الأنشطة العقارية

- تنفيذ البرنامج القومى للإسكان بمحافظة البحر الأحمر.

- استكمال قرى التوطين بالزعفرانة، رأس غارب وبحلايب وشلاتين ومرسى علم والقرى التابعة.

ثانيًا: النقل والتخزين

- استكمال ازدواج طريق سفاجا / القصير / مرسى علم بطول 213 كم.

- إعادة رصف طريق برنيس/ شلاتين من ك 55 حتى شلاتين مرحلة ثانية، وإنشاء طريق أسفلتى بطول 100 كم.

- إنشاء طريق أسفلتى من منطقة وادى العلاقى مروراً ببئر انجات حتى العلامة الدولية 26 بطول 170 كم.

ثالثًا: التشييد والبناء

- تنفيذ البرنامج القومى للاسكان واستكمال مناطق غير مُخططة تشمل (الأمل، السوق، الميناء، الملاحة، العفش، مجاهد، العرض) بالغردقة.

رابعًا: مشروعات الصرف الصحى

- توسعات صرف صحى الغردقة وخدمة المناطق المحرومة بطاقة 90 ألف م3/ يوم.

- توصيل الأماكن والمناطق الشجرية بالصرف الصحى لمدينة سفاجا أم الحويطات منطقة التليفزيون ومناطق تقسيم الشباب.

- توصيل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب للإسكان القومى بمرسى علم.

- توصيل مرافق الصرف الصحى ومياه الشرب للاسكان القومى لحوالى 2500 وحدة سكنية بمدينة القصير – سفاجا، ولنحو 2520 وحدة سكنية بمدينة الغردقة.

- عمل محطات معالجة الصرف الصحى لمدن (رأس غارب، سفاجا، القصير) بطاقة 10 ألف م مكعب/ يوم إلى معالجة ثلاثية.


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اليوم السابع بلس

تنمية الصعيد

الاستثمارات الحكومية

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