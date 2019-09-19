"البترول" تصدر حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء الشركات لدعم المواقع البترولية بالكفاءات

كتبت - مروة الغول

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات لرؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، كما شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم:

- المهندس سمير محمد عبادى امبارك رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خالدة للبترول .

- المهندس جمال السعيد محمد القصراوى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سينو ثروة للحفر.

- المهندس السيد عبد الرحمن عبد الفتاح إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارينا للبترول .

- المهندس إبراهيم مصطفى حسين الجوهرى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبو زنيمة .

- المهندس عصام الدين محمد على العجراوى رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسلام.

- الجيولوجى أشرف على حسن أحمد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنصورة للبترول .

- المهندس عصام الدين فريد عبد الحليم إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول .

- المهندس حمدى سعيد محمد عثمان رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أمل للبترول .

- المهندس معتز خليل إبراهيم عبد الفتاح رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية للبترول .

- المهندس أحمد سمير جاد الكريم طنطاوى عضواً منتدباً لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات وعضواً بمجلس الإدارة .

- المهندس خالد محمد السيد موافى مساعداً لنائب رئيس الشركة للحفر والإنتاج وتنمية الحقول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) .



كما شملت الحركة كلا من: - وليد وهب عبد المتعال الصعيدى مساعداً لرئيس الشركة للأمن بشركة جبل الزيت للبترول ( بتروزيت ) .

- إيهاب محمد على مصطفى مساعداً لرئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة خالدة للبترول.

- أحمد توفيق إبراهيم السيد البسيونى مديراً عاماً للأمن بشركة خالدة للبترول .

- أشرف جودة عبد الوهاب محمد مديراً عاماً للأمن ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بشركة بدر الدين للبترول .

- أسامة محمد زكى حسين الأجهورى مديراً عاماً للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والجودة بشركة بتروجلف مصر .