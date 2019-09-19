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الاستثمار: أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:21 م
الاستثمار: أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر محمد فريد رئيس البورصة
كتب عبد الحليم سالم

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شاركت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، فى مؤتمر الجمعية المصرية للاستثمار الخاص برأس مال المخاطر، بحضور محمد فريد، رئيس البورصة، وعبد الله الإبيارى، رئيس الجمعية، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال.
 
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل في تنفيذ استراتيجيتها لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما يضمن تنفيذ العديد من الإصلاحات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن قانون الاستثمار حوافز وضمانات تواكب التطورات العالمية الاقتصادية والتكنولوجية وتساهم في خلق بيئة اعمال مشجعه لتدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تهدف إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث نص القانون ولأول مرة على دعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة واستحداث أدوات تمويلية مبتكرة، مما يعمل على زيادة فرص الاستثمار أمام صناديق رأس المال المخاطر.
 
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" وهي أول مبادرة حكومية لدعم ريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، وأسست الوزارة شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" وهي أول صندوق رأس مال مخاطر حكومي للاستثمار في الشركات الناشئة سريعة النمو وتقديم الدعم لها بما يضمن تعزيز منافستها عالمياً، وقامت الشركة بالاستثمار في مسرعة الأعمال "فلك" لدعم الشركات الناشئة وتسريع نموها، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مسرعة الأعمال EFG-EV Fintech للاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية كأحد ركائز تحقيق الشمول المالي.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة نجحت فى ربط رواد الأعمال مع المؤسسات الدولية، حيث قامت هذه المؤسسات بإعطاء أولوية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر.
 
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، خلال كلمته، إن إدارة البورصة تعمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كامل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات ذلك السوق . 
 
وذكر فريد أن تحقيق النمو الاقتصادي على نحو مستدام يتطلب تنويع مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على أسواق المال لتوفير التمويل اللازم للشركات الراغبة في النمو ولديها توسعات وخطط مستقبلية طموحة . 
 
وذكر رئيس البورصة، أن مصر تشهد حاليا تسارع في وتيرة اعتماد الشباب على ريادة الأعمال وتحمل مخاطرة ببدء نشاط جديد، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدا من الدعم والمساندة لهم لتمكينهم من النمو والانطلاق. 
 
وطالب رئيس البورصة أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ببحث كيفية دعم سوق الأوراق المالية المصري لشركات رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار المباشر، وخاصة في القواعد المنظمة لعملية قيدهم في البورصة.

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