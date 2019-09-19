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الاتحاد البرلمانى العربى يؤكد أهمية مواصلة رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:13 م
الاتحاد البرلمانى العربى يؤكد أهمية مواصلة رفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلى رئيس الاتحاد البرلمانى العربى
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 أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة أهمية مواصلة البرلمانات العربية لما تم اتخاذه من توصيات في اجتماع أعمال الاتحاد البرلماني العربي في دورته الأخيرة في عمّان، برفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
 
جاء ذلك في كلمته خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بحضور الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة، والتي بدأت أعمالها في عمّان اليوم الخميس.
 
وقال الطراونة - خلال الكلمة التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية - إن المحتل الذي ما زال يُمعن في طغيانه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ويدير ظهره لكل قرارات الشرعية الدولية، وما زال يكرس إرهاب الدولة، طامعاً في مزيد من الاستيطان والإجرام.
 

الاتحاد البرلمانى العربى

عاطف الطراونة

عمّان

الشعب الفلسطيني

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