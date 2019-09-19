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الإمارات تُسير سفينة مشتقات نفطية عاجلة لكهرباء ساحل حضرموت

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:49 م
الإمارات تُسير سفينة مشتقات نفطية عاجلة لكهرباء ساحل حضرموت الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كتب محمد جمال

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بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتى .. وصلت إلى ميناء المكلا اليمنى سفينة شحن إماراتية تحمل 12 ألف طن مترى من الديزل المخصص لمحطات الكهرباء بساحل حضرموت التى كادت أن تتوقف عن العمل لولا التدخل الإماراتى العاجل.

 

وقال حميد الشامسى ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى حضرموت، وفقا لصحيفة البيان الإماراتية إن هذه الباخرة هى الأولى التى تصل لميناء المكلا على أن يتوالى وصول بقية البواخر بحسب الجدول المتفق عليه .. لافتا إلى أن دعم أبناء حضرموت سيتواصل كواجب تحتمه روابط الأخوة والمصير المشترك.

 

من جهته رحب اللواء الركن فرج سالمين البحسنى محافظ محافظة حضرموت - فى كلمة خلال حفل استقبال السفينة - بالدعم الإماراتى الانقاذى لمحطات الكهرباء بحضرموت .. وقال إن محطات الكهرباء كانت على وشك التوقف عن العمل لولا استجابة دولة الإمارات السريعة حيث وصلت أولى البواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا.

 

من ناحيته أكد المهندس عبدالله حمران القائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت أن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات من شأنها أن تحل مشكلة انقطاعات التيار الكهربائى الذى يشكل الوقود أهم أسبابها .. متوجها بالشكر والتقدير لدولة الإمارات وذراعها الإنسانى هيئة الهلال الأحمر على دعمهم الدائم لأبناء حضرموت.

 


خليفة بن زايد

الإمارات

أبوظبى

حضر موت

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