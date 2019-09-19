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الإمارات تشيد بتجربة مصر فى برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:06 م
الإمارات تشيد بتجربة مصر فى برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى
كتب مدحت وهبة

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أشاد حمد الغافرى، مدير المركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتجارب الناجحة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، خاصة خدمات الخط الساخن  لعلاج مرضى الإدمان وفقا المعايير الدولية، التى لم تبدأ فى الإمارات ويتطلع مركز التأهيل الوطنى للاستفادة من تجارب الصندوق فى برامج التوعية والخدمات العلاجية ،موجها الشكر لوزيرة التضامن    على دعمها للتعاون المشترك بين صندوق مكافحة الادمان والمركز الوطنى للتأهيل وأنه سيكون هناك أوجه تعاون مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد  حمد الغافرى، على عمق العلاقات الإماراتية المصرية موضحا أن تحدي مواجهة الإدمان  أضيف إليه تحدي جديد وهو ادمان الالعاب الإلكترونية وأن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة يشير إلى  أن 5.5% من سكان العالم فى عمر من 15 إلى 64 عاما قد يتعاطون مواد مخدرة ، لافتا إلى أن تكلفة الإدمان وفقا للإحصاءات العالمية، تتراوح  مِن 2 الى 4 % من إجمالي الدخل القومي للدول  ،مشيرا إلي أن ما يتم صرفه من جانب الحكومات تجاه مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية يظل محدود بالقياس علي ما ينبغي إنفاقه في مرحلة منع حدوث الادمان وايضا مرحلة عقب الإدمان وهي العلاج، مشددا علي اهمية دور وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة  التضامن   والمركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور  وزيرة التضامن الاجتماعىّ، بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة  لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك تنفيذ  برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات ".
وقع بروتوكول التعاون كل من  عمرو  عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتور حمد الغافرى مدير المركز  الوطنى  للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 


الإمارات

مصر

صندوق الادمان

برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات

علاج مرضى الادمان

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