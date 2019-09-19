سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:00 ص
الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين فى أفغانستان انفجار أفغانستان - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى أفغانستان، وأسفرا عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعربت وزارة الخارجية و التعاون والدولى، عن إدانتها المطلقة للهجمات التى تبنتها حركة طالبان والتى استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غنى فى مقاطعة باروان وقاعدة للجيش فى كابول.

وتكرر دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان فى جهودها لمواجهة الإرهاب مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف، كما قدمت الوزارة تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 


الامارات

افغانستان

انفجار افغانستان

انفجار كابول

مواجهة الارهاب

الارهاب

الخارجية الاماراتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع الكهرباء عن ثلث أفغانستان بعد تدمير أبراج

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:28 م

شاهد ..اللقطات الأولى للانفجار الضخم وسط أفغانستان ومقتل 24 شخصا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:13 ص

طالبان تعلن مسؤوليتها عن انفجارين فى أفغانستان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:42 م

البنتاجون يكشف هوية الجندى الأمريكى الـ17 الذى يُقتل فى أفغانستان خلال 2019

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:16 م

انتحارى ومسلحون يهاجمون مبنى حكوميا بشرق أفغانستان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:57 ص

السعودية تدين تفجيرى أفغانستان الإرهابيين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:06 م

إصابة 10 أشخاص فى تفجير انتحارى بإقليم نانجرهار شرق أفغانستان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور.. أعضاء الحكومة غير مسئولين أمامه

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

جامعة الأزهر: الدراسة فى موعدها دون تأجيل.. ولا زيادة فى المصروفات

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

"لو ناوى تشترى شقة".. 7 نصائح قانونية تحميك من النصب

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة