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الإمارات تؤكد ضرورة دعم الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:32 م
الإمارات تؤكد ضرورة دعم الاستقرار الإقليمى فى الشرق الأوسط وزير خارجية الامارات
أ ش أ

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 أكدت الإمارات ضرورة دعم الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تبادل أفضل الممارسات وبحث فرص إنشاء شراكات جديدة، باعتباره أبرز الأولويات التسع التي حددتها كأهداف وغايات مشاركتها في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي انطلقت في 17 سبتمبر الجاري.
 
وأوضحت الإمارات ـ في بيانها أمام الجمعية العامة، والذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - أن من ضمن أولوياتها التسع، تحميل الدول الداعمة والممولة للإرهاب مسؤولية أفعالها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى تعزيز التسامح والحوار بين الأديان، بجانب تمكين الشعوب وتخفيف المعاناة عبر تقديم المعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية، فضلا عن التخفيف من تغير المناخ ودعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى اعتماد التدابير لمواجهته.
 
وأضافت أن أولوياتها تتضمن أيضا مساعدة النساء على النجاح من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بجانب تعزيز دمج الشباب في المجتمع عن طريق إقامة شراكة حقيقية مع شباب العالم بإشراكهم في عمليات صنع القرار، إضافة إلى تمكين الأمم المتحدة من الاضطلاع بمهامها عبر تعزيز فعالية المؤسسة وكفاءتها في تنفيذ أدوارها الأساسية والمتمثلة في حفظ السلام والأمن وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

الإمارات

الشرق الأوسط

شمال إفريقيا

دمج الشباب

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