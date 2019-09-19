سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإسكان تنظم ورشة عمل لموظفى محافظة القاهرة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:03 ص
الإسكان تنظم ورشة عمل لموظفى محافظة القاهرة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات بناء - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وفريق العمل المرافق لها، ورشة عمل بديوان عام محافظة القاهرة، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.
 
وقامت المهندسة نفيسة هاشم، خلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات المنعقدة أمس، أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية، من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير وإعتماده من نقابة المهندسين.
 
وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن تنظيم تلك الورشة يأتى فـي إطار حرص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتح ورشة العمل، وذلك بحضور نواب المحافظ، للمناطق (الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية)، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وجميع رؤساء الأحياء، ورؤساء الإدارات الهندسية، وبعض المهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان الفنية المشكلة بالمحافظة.
 
 

وزاره الاسكان

قانون التصالح مع مخالفات البناء

محافظه القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

صور ..انقلاب سيارة يغلق محور صفط اللبن بالطريق الدائرى

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 19 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

اختصاصات المجالس المحلية المُنتخبة وشروط الترشح لها بالدستور.. اقرأ التفاصيل

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

فيديو.. مراسلة تحاول التواصل مع "ميت" ليعلق على خبر وفاته.. "لم يكن متاحا"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة