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الإحصاء: 34.3% زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2017

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:11 م
الإحصاء: 34.3% زيادة قيمة المشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع الخاص الاستثمارى عام 2017 جهاز الاحصاء

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أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، "النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2017".

ومن أهم المؤشرات ما يلى:    

بلغت قيمة الأصـول الثـابتـة 519 مليار جنيه عام 2017 مقـابل 434.2 مليار جنيه عام 2016 بنسبة زيادة قـــدرهـا19.5 % تركزت هذه الـزيـادة  في قطـــاع الصناعات التحــويـليـــة خاصـة نشـاط صناعــة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى .

وبلغت قيمة رأس المال المستثمر 778.7مليار جنيه عام 2017 مقابل674.7 مليار جنيه عام 2016 بنسبـة زيـادة قـدرها 15.4% تركزت هـذه الــزيـادة في قطـاع الصناعات التحــويـلية وخاصة نشاط صناعة فحم الكـوك والمنتجـات النفطيـة  و قطاع المعلومات والاتصالات وخاصة نشاط الاتصالات.
 
بلغت قيمة الارباح المحققة 53.0مليار جنيه عام 2017 مقابل40.6 مليار جنيه عام 2016 بنسبـة زيـادة قـدرها 30.5% تركزت هـذه الــزيـادة في قطـاع الصناعات التحــويـلية وخاصة نشاط صناعة  فحم الكـوك والمنتجـات النفطيـة  وقطاع المعلومات، والاتصالات وخاصة نشاط الاتصـالات.
     
بلــغت تكاليف النشاط الجارى 542.1  مليــار جنيـه عـام 2017  مقـابـل 428.0مليار جنيـه عـام 2016  بنسبـة زيادة  قـــدرهــا 26.6٪ تركز هذا الزيادة في قطـــاع الصناعـــات  التحـويليــــــة وخـاصـــة نشــــاط صنــاعـــة المنتجات الغذائية وصناعة الفلزات القاعدية.
 
بلغـــت قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ 70.6مليار جنيـه عام 2017 مقــابـل 52.5 مليـــــار جنيــــــه عـــام 2016 بنسبـــــة زيـــادة قـدرها 34.2٪ تركزت هـذه الـزيــــــادة في قطــــاع الصناعــــات التحـويليـة وخاصـة نشــــاط صنــاعـــة فحم الكوك والمنتجات النفطية.
 
بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري484.7 مليار جنيــه عام 2017 مقــابـل 367.7 مليـار جنيه عام 2016 بنسبـة .زيادة قــدرهــا 31.80٪ تركز هذا  الزيادة في قطــــاع الصناعـــات التحــويـليـة خاصة نشـاط صناعـة الفلزات القاعدية وقطاع المعلومــات والاتصــالات وخاصة نشاط الاتصالات.​ ​
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جهاز الاحصاء

الاحصاء

القطاع الخاص الاستثماري

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