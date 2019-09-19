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الأوقاف: 4 قوافل دعوية إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:00 ص
الأوقاف: 4 قوافل دعوية إلى محافظات مطروح والمنيا والبحيرة وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تنطلق القافلة الدعوية الحادية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبل، وتضم ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: ”مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ”، وذلك فى إطار المنهج الوسطى الذى يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

وتنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: ( مطروح، والمنيا، والبحيرة) الجمعة المقبلة ، تحت عنوان: ” مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ “.

 

 

 


وزاره الاوقاف

قوافل دعوية

قوافل دعوية للمحافظات

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