الأوقاف المصرية ضيف شرف مؤتمر موسكو العلمى الدولى "الإسلام فى زمن العولمة"

قالت وزارة الاوقاف المصرية، إن وزير الأوقاف المصرى، سيكون ضيف شرف على المؤتمر العلمى الدولى المقرر انعقاده بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان:" الإسلام فى زمن العولمة: "التراث الإسلامى وحوار الثقافات".

يعقد المؤتمر الدولى يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 سبتمبر 2019م، وسيوجه معاليه كلمة للمؤتمر فى جلسته الافتتاحية، حول "فقه المواطنة ، والعيش الإنسانى المشترك".

وتتولى الإدارة الدينية لمسلمى روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا الاتحادية تنظيم وإدارة المؤتمر وسط حضور دولى حاشد.





