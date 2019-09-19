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"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:07 م
"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الأهلى والزمالك فى أشرس«كلاسيكو » للتتويج بالسوبر"، وفيه: فايلر يحشد أسلحة الأحمر للتتويج بالبطولة الأولى.. وميتشو يحلم باستكمال صحوة الأبيض المحلية فى حضور 10 آلاف متفرج.. ذكريات «سبتمبر » هل تهدى القمة الانتصار العاشر للشياطين أم يخطف الفرسان الفوز الخامس؟، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الثامنة من النسخة الورقية.

 

واقرأ أيضا، تحت عنوان "أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج العاصمة"، وفيه: « مدبولى » لـ «المحافظين » فى بورسعيد: مراجعة المدارس والتأكد من توافر عوامل الأمان والسلامة مسؤوليتكم.. ويٌكلف بالمراجعة المستمرة لمخرّات السيول ومصارف الأمطار.. ويؤكد: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بتكلفة 42 مليار جنيه، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد الورقى.

 

وداخل العدد

ـ سحب 21 دواءً لشبهة احتوائها على شوائب مسرطنة

ـ خصومات 60 % للطلبة على اشتراكات النقل العام

ـ السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابى رئيس الأركان الأسبق

ـ الجامعات تستقبل 3 ملايين طالب غداً..ورؤساء الجامعات: مستعدون لاستقبال الطلاب

ـ السادات يحصد ذهبية الكونجرس الأمريكى

اليوم السابع
اليوم السابع

 


الاهلى والزمالك

السوبر المحلى

السيسى

اليوم السابع بلس

ابراهيم العرابى

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