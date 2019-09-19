"الأقصر" تعلن كيفية التقديم فى تظلمات وتحديث بيانات بطاقات التموين.. تعرف عليها

وأضاف وكيل تموين الأقصر،في بيان صحفى ،أنه تحديث وإستكمال بيانات بطاقة التموين الذكية، وتشمل:- "إستعلم عن بياناتك - وزارة الانتاج الحربى - تعديل بيانات فرد"، وذلك علي الروابط التالية: (https://www.tamwin.com.eg - TAMWIN.COM.EG).

وكان قد قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إنه ليس هناك خطة لحذف أى مواطن من منظومة الخبز، مضيفا أن هناك مجموعة محددات للمنظومة، حددتها لجنة العدالة يتم على أثرها حذف الأشخاص من السلع التموينية وليس لبطاقة الخبز، مؤكدا أن الوزارة تقوم ببناء أكبر قاعدة بيانات فى تاريخ مصر.

وأضاف مستشار وزير التموين – في تصريحات صحفية، أن تم البدء من اليوم الخميس تلقى التظلمات من المواطنين، وذلك عبر موقع إدارة دعم مصر، والذى يستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، وذلك للسماح للمواطنين المحذوفين لمعرفة الأسباب التى تم حذفهم لها، ومن ثم التقدم للتظلم، مؤكدا أن الهدف الأساسى هو توجيه الدعم لمستحقيه، موضحاً أن الفترة الحالية فترة انتقالية بشأن السلع التموينية، والمستحقين للدعم، مضيفا أن الوزارة ليس غرضها تقليل الفئة المستحقة للتموين.