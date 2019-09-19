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الأزهر يعلن عن عدد من الوظائف بنظام الندب الداخلى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:16 ص
الأزهر يعلن عن عدد من الوظائف بنظام الندب الداخلى مشيخة الازهر
كتب لؤى على

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أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل في قطاعات الأزهر الرئيسة عن طريق الندب الداخلي من منطقتي القاهرة والجيزة الأزهرية فقط، وذلك على النحو التالى :
 
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وذلك وفق الشروط الآتية:
1ـ أن يكون المتقدم مسكَّنًا على الوظيفة المتقدم لها فيما عدا الوظائف المذكورة بالبند (4 ـ 5) يكتفى بتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها.
2ـ ألا يتجاوز سن المتقدم للبند الرابع (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان.
3ـ ألا يتجاوز سن المتقدمة لوظيفة أخصائي أمن من السيدات (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان.
4ـ ألا يقل سن المتقدم لوظيفة أخصائي أمن من الذكور (40) سنة في تاريخ نشر الإعلان.
5ـ ألا يتجاوز سن المتقدم للبند الحادي عشر (35) سنة في تاريخ نشر الإعلان.
6ـ ألا يتجاوز سن المتقدم لباقي الوظائف (45) سنة في تاريخ نشر الإعلان.
7ـ أن يكون المتقدم من العاملين بمنطقتي القاهرة والجيزة الأزهرية.
8ـ إجادة استخدام الحاسب الآلي.
9ـ الحصول على تقرير امتياز أو ما يعادله خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم.
10ـ ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو بالشرف والأمانة.
11ـ اجتياز الاختبارات المقررة. وعلى الراغبين، التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية ـ قسم التنقلات على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية، مدونًا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح بالنموذج، ومرفق به بيان حالة وظيفية تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته ثلاثون يومًا من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.
 
 
 

 


الازهر الشريف

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