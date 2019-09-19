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الأردن والتشيك يبحثان التعاون البرلمانى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:11 م
الأردن والتشيك يبحثان التعاون البرلمانى العاهل الاردنى ارشيفية
أ ش أ

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بحث نضال الطعاني رئيس لجنة الشئون الخارجية النيابية الأردني ، اليوم الخميس ، مع نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب التشيكي جيري كوبزا والسفير التشيكي لدى عمان جوزيف كاوتسكي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، جاء ذلك لدى اللقاء عقد بدار مجلس النواب بعمان. 
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه تم خلال اللقاء تناول مجمل العلاقات التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وقال الطعاني :"إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني له موقف ثابت وواضح ومتوازن تجاه قضايا المنطقة كافة، مضيفا أن رسالة الأردن المستندة على الإرث الحضاري والإنسان بقيادة جلالته تسعى إلى محاربة الظلم والسعي للسلام وتبني نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والحداثة".
 
وثمن موقف جمهورية التشيك بعدم نقل سفارتها للقدس وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً ان السلام العادل والشامل في المنطقة هو أساس إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وقال:" إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استفزازية ومن شأنها التصعيد وإيجاد مزيد من التوتر ولها تأثير مباشر على عملية السلام والتصعيد واظهار سوء النية لأي فرصة سلام قادمة".
 

الأردن

التشيك

جيري كوبزا

مجلس النواب

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