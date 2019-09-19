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اصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالسنبلاوين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:20 م
اصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بالسنبلاوين اسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق السنبلاوين تمى الامديد ، تم نقل المصابين للمستشفى وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى و توك توك على أمام قرية الحصوة التابعة لدائرة المركز

وعلى الفور انتقل العقيد عصام رضوان ، مأمور مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة كلا من محمد خالد رفعت 6 سنوات من قرية الحصوة، وعمر سالم محمد 10 سنوات من نفس القرية، ورغدة خالد رفعت 4 سنوات،. ايمان أحمد عبد العال 25 سنة، ووطنية شحاته صالح 48 سنة، محمد رفعت مقبل 30 سنة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقى العلاج وحرر محضر بالواقعة ، و تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور على الطريق مرة أخرى .


الدقهلية

اخبار الحوادث

مركز السنبلاوين

حادث تصادم

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