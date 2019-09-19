استدعاء رئيس حى ومدير الصرف الصحى لسماعهما فى واقعة وفاة طفل بالوعة السلام

تواصل نيابة السلام، التحقيق فى واقعة سقوط طفل ووفاته، داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة السلام.

وقررت النيابة استدعاء كل من رئيس حى السلام، ومدير إدارة المرافق، ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة الإنارة بحى السلام، ومدير هيئة الصرف الصحى بمحافظة القاهرة، لسماع أقوالهم حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان، وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى "كمال أسامة"، 10 سنوات، وسقط داخل البالوعة أثناء شراء بعض متعلقات الدراسة الخاصة به، نتيجة عدم وجود أعمدة إنارة. وانتقل فريق من نيابة السلام، لموقع الحادث لمعاينة أسباب الواقعة، والوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من قسم شرطة السلام، مفادها ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط طفل يدعى "كمال أسامة"، 10سنوات، داخل بالوعة بمنطقة الشارع الجديد دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد محمد دويدار، مفتش مباحث السلام، لمحل الواقعة، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفرق الإنقاذ، وجار تكثيف الجهود لانتشاله، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.