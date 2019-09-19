سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:42 ص
ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1490.23 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات.
  
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8مليون سهم بقيمة 504 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.33% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.95% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 1.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.62% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:48 م

تراجع بورصة البحرين بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:30 ص

تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:58 م

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:54 ص

تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة