ارتفاع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.06% رابحاً 0.86 نقطة ليصل إلى مستوى 1490.23 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.8مليون سهم بقيمة 504 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.33% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة 0.78%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.95% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 1.03%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%.