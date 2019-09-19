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إغلاق آلاف المدارس بسبب الضباب الناجم عن حرائق الغابات فى إندونيسيا وماليزيا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:48 م
إغلاق آلاف المدارس بسبب الضباب الناجم عن حرائق الغابات فى إندونيسيا وماليزيا حرائق الغابات ارشيفية
أ ش أ

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 أغلقت آلاف المدارس في مختلف أرجاء إندونيسيا وماليزيا، اليوم الخميس، حيث أدى الضباب السام الناجم عن حرائق الغابات إلى تراجع جودة الهواء.
 
وقالت السلطات الإندونيسية - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن المئات من المدارس في مقاطعة رياو التي تضررت بشدة في سومطرة، سيتم إغلاقها، اليوم الخميس، مع إغلاق 800 مدرسة في مقاطعة واحدة فقط، في حين تم إغلاق حوالي 1300 مدرسة في إقليم كاليمانتان وسط بورنيو.
 
وتنشر جاكرتا آلاف من قوات الأمن وطائرات إطفاء الحرائق، التي بدأت في الغالب بحرائق متعمدة غير قانونية تهدف لتهيئة أراضي الغابات للزراعة.
 
فيما أمرت السلطات الماليزية بإغلاق أبواب نحو 2500 مدرسة، بما في ذلك حوالي 300 مدرسة في العاصمة كوالالمبور التي يغطيها الضباب الدخاني، وأثرت عمليات الإغلاق على 1.7 مليون طالب على الأقل في ماليزيا، بسبب المخاوف الصحية المتزايدة الناجمة عن الضباب السام الذي سببته الحرائق في جزيرتي سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين.
 

إندونيسيا

ماليزيا

إطفاء الحرائق

إقليم كاليمانتان

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