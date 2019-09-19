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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بالزقازيق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:31 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بالزقازيق اسعاف - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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استقبل مستشفى الأحرار بالتعليمى بالزقازيق، 7 مصابين إثر تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى على كوبرى الإسكان أمام الجامعة .

وقال مصدر مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن المديرية تلقت إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى، باستقبال 7 مصابين تعرضوا لإصابات مختلفة بسبب حادث تصادم، وأن الإصابات تنوعت بين بسيطة ومتوسطة، وجارى إجراء الفحوصات الطيبة والأشعة اللازمة عليهم لتقديم العلاج اللازم لهم .

يذكر أن مستشفيات مديرية الصحة اليوم الخميس، استقبلت 21 مصابا فى حوادث تصادم على عدة طرق بالمحافظة، منها حادث على طريق فاقوس ابوكبير أسفر عن خمسة مصابين، ونفس العدد فى تصادم على طريق أبوحماد، 6 على طريق الصالحية، بالإضافة إلى خمسة مصابين سالفى الذكر، وتم تقديم لهم العلاج اللازم بمعرفة الأطقم الطيبة فى مستشفيات "أبوكبير، أبوحماد، الأحرار، فاقوس و الصالحية ".


الشرقية

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