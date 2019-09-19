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إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:02 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة مكروباص، وسيارة ملاكى أمام الصوامع، دائرة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقى الإسعافات الأولية.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام منطقة الصوامع، دائرة قسم الصالحية الجديدة.

 

وتبين من الانتقال والفحص تصادم سيارة مكروباص بسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الصالحية، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.


الشرقيه

قسم شرطة الصالحية الجديدة

حادث تصادم

تصادم سيارتين بالشرقية

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