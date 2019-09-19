إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين بأبو حماد بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكى أمام قرية الصورة، دائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد عمرو مندور، مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الصوة، دائرة مركز أبوحماد.

وتبين من الانتقال والفحص تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة.