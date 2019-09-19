"إرهاب السوشيال ميديا".. عدد جديد ممميز من مجلة المصور

كتب محمد السيد

أصدرت مجلة المصورعدداً جديد حمل عنوانا لافتاً على غلافه الرئيسى بعنوان:"إرهاب السوشيال ميديا "، حيث خصصت المجلة ملف العدد حول هذا الموضوع.

وتحت عنوان "صمام الأمان"، كتب أحمد أيوب رئيس التحرير افتتاحية المجلة.

كما نشرت المجلة مجموعة من التقارير المتميزة منها "خطة تدميرالدول بالسرايا الزرقاء"، و"القيمة العظيمة لجيش مصر"، بالإضافة إلى تقرير آخر عن "فيسبوك وأخواته من التواصل الاجتماعى إلى نشر الشائعات"

ونشرت "المصور" حواراً متميزا للدكتورة دلال محمود مدير برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصرى للفكر والدراسات أكدت فيه أن الإخوان هم الخطر الأكبر وسلاحهم الدائم هو الإرهاب والاغتيالات.

كما نشرت المجلة تقريراً للكاتب الصحفى أحمد أيوب تحت عنوان: "الإخوان مفرخة الإرهاب فى العالم"، وتضمن العدد تقريرا آخر حمل عنوان "الفيسبوك لص العقول".