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إحالة 107 طبيب وإدارى للتحقيق بمستشفى الدلنجات بالبحيرة لإهمالهم فى العمل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:47 م
إحالة 107 طبيب وإدارى للتحقيق بمستشفى الدلنجات بالبحيرة لإهمالهم فى العمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي المنشآت الصحية للتأكد من إنتظام سير العمل وتوافر كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجها المرضى بنطاق المستشفيات مع إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية مع المتابعة اليومية لمدى الإنضباط الإداري وتواجد فرق العمل من الأطباء وأطقم التمريض لتقديم الخدمة الطبية الجيدة للمرضى .

وفى هذ السياق شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة حملة رقابية مفاجئة على مستشفى الدلنجات المركزي.

وأسفرت تلك الحملة الرقابية عن إحالة 107 من الأطباء والممرضين والإداريين بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة وذلك لعدم الإنضباط الإدارى وعدم تواجدهم في أوقات العمل الرسمية  وعدم توقيعهم فى سجلات الحضور والإنصراف بدون إذن بالإضافة إلى وجود ملاحظات ببعض أقسام المستشفى عبارة عن نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية.


اخبار البحيرة

مستشفى الدلنجات

الاهمال فى المستشفيات

محافظ البحيرة

البحيره

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