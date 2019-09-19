سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسكندرية": وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على المستحقين

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:48 م
"أوقاف الإسكندرية": وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على المستحقين وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحى بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه فى إطار توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية تم تسليم إدارات (شرق-غرب-الرمل) الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً وذلك لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وإدخال السرور عليهم فى أدب جم واحترام لمشاعرهم النبيلة.

وأضاف فى بيان أن لحوم الأضاحى يتم توزيعها فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بقيادة علماء الأوقاف.

يذكر أن حصيلة صكوك الأضحية تخطت الـ10 ملايين جنيه وحصلت على المركز الثانى بعد محافظة القاهرة والإقبال على شراء الصكوك كان غير مسبوق بمحافظة الإسكندرية من كافة المواطنين لثقتهم فى وزارة الأوقاف المصرية كما انه يتم شراء بالصكوك لحوم وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا تحت إشراف وزارة الأوقاف وعلماءها.


الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اوقاف الاسكندريه

صكوك الاضحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة