"أوقاف الإسكندرية": وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحى لتوزيعها على المستحقين

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه فى إطار توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية تم تسليم إدارات (شرق-غرب-الرمل) الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأكثر فقراً وذلك لتخفيف العبء عن الأسر الفقيرة وإدخال السرور عليهم فى أدب جم واحترام لمشاعرهم النبيلة.

وأضاف فى بيان أن لحوم الأضاحى يتم توزيعها فى المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بقيادة علماء الأوقاف.

يذكر أن حصيلة صكوك الأضحية تخطت الـ10 ملايين جنيه وحصلت على المركز الثانى بعد محافظة القاهرة والإقبال على شراء الصكوك كان غير مسبوق بمحافظة الإسكندرية من كافة المواطنين لثقتهم فى وزارة الأوقاف المصرية كما انه يتم شراء بالصكوك لحوم وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا تحت إشراف وزارة الأوقاف وعلماءها.