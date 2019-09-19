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أمين عام الأمم المتحدة يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:40 م
أمين عام الأمم المتحدة يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

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أفادت وزارة الخارجية السودانية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وإزالة جميع القيود والعقوبات المفروضة عليه بسرعة.


وذكرت الخارجية السودانية ـ فى بيان اليوم الخميس أن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن أمله فى أن يكون هناك حشد كبير للموارد لدعم السودان للتغلب على الوضع الاقتصادى الصعب للغاية، الذى يعانى منه.


ونقل البيان عن جوتيريش قوله ـ بمناسبة انطلاق الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ "إن لم يحدث ذلك، فمن الواضح أننا نجازف بعدم الحفاظ على المكاسب فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".


وأضاف جوتيريش "السودان يشكل أملا كبيرا بالنسبة لنا، وما تم إنجازه بالحوار فى السودان يدل على أنه يمكن حل جميع النزاعات السياسية عن طريق الحوار عندما تكون هناك إرادة سياسة، لذلك ينبغى أن يكون هذا درسا لكل مكان فى العالم".


أنطونيو جوتيريش

السودان

قائمة الإرهاب

الأمم المتحدة

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