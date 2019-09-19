أمن الجيزة يشن حملة لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

وجهت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام، وحائزى الأسلحة والمواد المخدرة بالطالبية.

وأسفرت حملة استهدفت شارع عثمان محرم بالطالبية عن تنفيذ 25 حكم غرامات، و25 حكما جزئيا، و5 أحكام مستأنف وجناية، بالإضافة إلى ضبط 4 أسلحة بيضاء، وسلاح نارى، ومواد مخدرة، ومشتبه به.

وأزال رجال شرطة المرافق بالجيزة 232 حالة إشغال طريق من شأنها التسبب فى إعاقة حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمخالفين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.