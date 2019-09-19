أمريكا تعيد افتتاح نصب واشنطن التذكارى بعد 3 أعوام من الترميم

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

افتتحت السلطات الأمريكية، نُصب واشنطن التذكارى، الذى يعد واحدا من أشهر الرموز فى الولايات المتحدة، بعد 3 أعوام من عمليات الصيانة والترميم، ومن المقرر أن يفتتح النصب التذكارى أبوابه أمام الجماهير، اليوم الخميس.

ووفقا لـ"cnn" العربية، فقد بُنيت المسلة الرخامية التى يبلغ طولها 169 متراً بين عامى 1840 و1880، كتكريم لجورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وهى الآن بمثابة جزء أساسى من المركز الوطنى فى العاصمة واشنطن.

وساهمت عدة عوامل فى ضرورة خضوع النصب التذكارى للصيانة، من بينها الزلزال الذى هز المنطقة فى أغسطس عام 2011، الذى بلغت قوته 5.8 ريختر، مما أدى إلى وقع أضرار فى هيكل المسلة، بما فى ذلك حوالى 150 تشققاً.

وأُعيد افتتاح الموقع فى مايو 2014 بعد عملية إصلاحات كلفت 15 مليون دولار. ومع ذلك، بعد عامين فقط، تسبب انقطاع كابل المصعد الذى ينقل الزوار إلى أعلى المسلة إلى إغلاقٍ جديد.

وفى هذه المرة، كانت عمليات التجديد على نطاق أوسع. حيث يوجد مركز جديد لفحص الزوار ليحل محل الهيكل المؤقت الذى وُضع هناك بعد الهجمات الإرهابية بتاريخ 11 سبتمبر 2001.