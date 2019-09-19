سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا ترتفع والبنوك تقود المكاسب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:29 ص
أسهم أوروبا ترتفع والبنوك تقود المكاسب أسهم أوروبا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بصعود قطاع البنوك بعدما خفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، لكنه وضع معايير أعلى لمزيد من التخفيضات.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.1%، محققا أكبر المكاسب بين القطاعات الرئيسية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع تفوق بورصتي ميلانو ومدريد الزاخرتين بأسهم البنوك.

وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% قبيل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا المركزي، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وكان سهم وارتسيلا الأسوأ أداء على ستوكس 600 بعد خفض بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف له بعدما أصدرت المجموعة الهندسية الفنلندية تحذيرا بشأن أرباح 2019 أمس الأربعاء.


الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا

البنك المركزي الأمريكي

قطاع البنوك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

صور.. بـ"المساحة والخرطوم".. معلمو مدرسة باروط التجارية ينظفون فصول المدرسة قبل بدء العام الدراسى.. مدير المدرسة: المبادرة جاءت من المدرسين أنفسهم.. و10 معلمين نظفوا أكثر من 20 فصلا فى 5 طوابق

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة