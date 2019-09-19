أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.750 ريال سعودى

كتبت – سماح حمدى

سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 19-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.266 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.150 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.240 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.681 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.213 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.826 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.549 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.392 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.789 ين ياباني.