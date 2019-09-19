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أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.750 ريال سعودى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 05:05 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.750 ريال سعودى عملات - ارشيفيه
كتبت – سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الخميس 19-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.750 ريال سعودى .

                    

دولار أمريكي (USD)

 1 دولار أمريكي = 3.750 ريال سعودي.

1 ريال سعودي   =  0.266  دولار أمريكي.

 

 يورو (EUR)   

 1 يورو = 4.150 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.240 يورو.

 

 جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.681 ريال سعودي.

1 ريال سعودي  =  0.213 جنيه استرليني.

 

دولار كندي (CAD)
 

1 دولار كندي = 2.826  ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.353 دولار كندي.

 

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.549 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.392 دولار أسترالي.

 

 ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.034 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.789 ين ياباني.


العملات فى السعودية

السعودية

العملات مقابل الريال

اخبار الاقتصاد

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