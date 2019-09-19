أسعار العملات اليوم الخميس 19-9-2019

الدولار
سعر الدولار الأمريكى اليوم
انخفض سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.26 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.26 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك مصر16.26 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك القاهرة16.27 جنيه للشراء.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سعر الدولار فى بنك عودة
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.25 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 53.5 جنيه للشراء، 53.86 جنيه للبيع.
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