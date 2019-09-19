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أسعار العملات اليوم الخميس 19-9-2019

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:40 م
أسعار العملات اليوم الخميس 19-9-2019 عملات ورقية
كتبت – سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 19-9-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 
 

الدولار

سعر الدولار الأمريكى اليوم

 

انخفض سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.26 جنيه للشراء.
 
16.39 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.26 جنيه للشراء.
 
16.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.26 جنيه للشراء.
 
16.36 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.27 جنيه للشراء.
 
16.37 جنيه للبيع.
 
 
 
دولار

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

 

16.31 جنيه للشراء.
 
16.41 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

16.23 جنيه للشراء.
 
16.33 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

16.25 جنيه للشراء.
 
16.35 جنيه للبيع.
 
 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

16.25جنيه للشراء.
 
16.35 جنيه للبيع.
 
 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 17.92 للشراء، 18.11 جنيه للبيع.
 
 
اليورو

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.25 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع .

 
الجنيه الإسترلينى
 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.32 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

 
الريال السعودى
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 53.5 جنيه للشراء، 53.86 جنيه للبيع.


 

 
 
 

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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