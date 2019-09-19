أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 181.45 ريال سعودى

كتبت سماح حمدى

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24" نحو 181.45 ريال سعودى مقابل 48.37 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.45 ريال بما يعادل $48.37

سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.33 ريال بما يعادل $44.34

سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.77 ريال بما يعادل $42.32

سعر الذهب عيار 18 بنحو 136.09 ريال بما يعادل $36.28

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.85 ريال بما يعادل $28.22

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.73 ريال بما يعادل $24.18

سعر أوقية الذهب بنحو 5,643 ريال بما يعادل $1,504

سعر جنيه الذهب بنحو 181,452 ريال بما يعادل $48.370

سعر كيلو الذهب بنحو 181,189 ريال بما يعادل $48,302