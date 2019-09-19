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أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 181.45 ريال سعودى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:42 م
أسعار الذهب فى السعودية .. وعيار 24 بـ 181.45 ريال سعودى الذهب
كتبت سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 19-9- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية، سجل "عيار 24"  نحو 181.45 ريال سعودى مقابل 48.37 دولار أمريكى .

                           

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24    بنحو  181.45 ريال      بما يعادل  $48.37

سعر الذهب عيار 22   بنحو  166.33 ريال      بما يعادل  $44.34

سعر الذهب عيار 21    بنحو  158.77 ريال      بما يعادل  $42.32

سعر الذهب عيار 18    بنحو  136.09 ريال      بما يعادل  $36.28

سعر الذهب عيار 14    بنحو  105.85 ريال      بما يعادل  $28.22

سعر الذهب عيار 12    بنحو 90.73 ريال         بما يعادل  $24.18

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,643  ريال        بما يعادل  $1,504

سعر جنيه الذهب        بنحو 181,452 ريال      بما يعادل $48.370

سعر كيلو الذهب       بنحو 181,189 ريال       بما يعادل  $48,302


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السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

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