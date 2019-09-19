أخبار × 24 ساعة.. وزارة الهجرة تعلن مينا مسعود سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى"

إعداد – وائل ربيعى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

القوى العاملة: منح أسرة مصرى متوفى بالكويت مستحقاته وبوليصة التأمين ومعاش شهرى

وزارة الهجرة تعلن مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى"

3 خطوات متبقية أمام مكتب التنسيق لإنهاء مهمته فى 2019

كيف تدعم الدولة الكليات التكنولوجية الجديدة؟.. برامج متطورة تغزو التعليم الجامعى.. و3 كليات إضافية تدخل الخدمة وتبدأ الدراسة الأسبوع المقبل.. ورئيس جامعة القاهرة: 26 برنامجًا بنظام الساعات المعتمدة

الصحة: ضبط 1128 طن و 533 كجم أغذية فاسدة بالبحيرة والجيزة

الصحة تحذر: الصبغات المستخدمة عند الفحص الطبى بالأشعة قد تؤدى للفشل الكلوى

حافظ على التابلت.. التعليم تجهز بيانات طلاب الثانوى لبدء سداد مبلغ التأمين

"التعليم" تسكن دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين.. أولياء أمور يطالبون بتسكينهم وفق الموقع الجغرافى لمحل الإقامة.. ويؤكدون: "طلبة من المنوفية راحوا قنا علشان يدرسوا".. والوزارة: الترتيب إلكترونى ولا يوجد تحويل

الأوقاف: 51 مليونًا و 474 ألف جنيه لإحلال وتجديد المساجد

الأوقاف: إنهاء خدمة 5 أئمة بمديرية الدقهلية بأحكام قضائية

الدمغة والموازين: اقتصار إنتاج مشغولات الذهب والفضة لمن يحملون رخص التصنيع

صندوق تحيا مصر: قوافل "نور حياة" تجرى الكشف الطبى على العيون بـ6 محافظات غدا

فيديو معلوماتى.. اشتراكات الطلاب بالمترو وقيمتها والأوراق المطلوبة لاستخراجها

الرى تنظم ندوة للتوعية المائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالفيوم

كهرباء شمال القاهرة: تحصيل 28 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى

مرصد الكهرباء: 28 ألف 900 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم

الزراعة: بدء المرحلة الأولى لزراعات البنجر بمشروع غرب المنيا

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

لأول مرة.. افتتاح معرض لزهور الخريف بالمتحف الزراعى نوفمبر المقبل