«نباشين القمامة» يذبحون مسجل خطر ويلقون بجثته على شريط السكة الحديد بالمنتزة

كتب محمود عبد الراضى

قتل 4 من جامعى القمامة، مسجل خطر فى الإسكندرية، بسبب خلافات بينهم، وتخلصوا من جثته على قضبان السكة الحديد بالمنتزة فى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغاً بوفاة عامل "مسجل شقى خطر " سبق اتهامه فى 26 قضية متنوعة، ومُقيم منطقة السيوف فى الرم، نتيجة إصطدام القطار به أثناء عبوره السكة الحديدية مابين محطتى "المعمورة الشاطئ – المنتزة"، من مكان غير مخصص للمشاة، وبسؤال شقيقه "عامل" أيد ذلك.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية عقب ورود معلومات بوجود شبهة جنائية فى وفاة المسجل، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص "مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى 18 قضية، و"زوجته"، وآخر و"زوجته"، وجميعهم عمال جمع قمامة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، نظراً لوجود خلاف بينهم وبين المجنى عليه.

وأكد الجناة أن يوم الحادث أثناء تواجدهم برفقة القتيل بشقة فى المنتزة، حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى على إثرها المتوفى على أحد المتهمين بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، فاستخلصه المتهم منه وتعدى عليه محدثاً إصابته بجرح طعنى بمنتصف الرقبة بمساعدة باقى المتهمين، ولفوا الجثة بقطعة قماش، ووضعوها داخل كيس بلاستيكى يستخدم فى جمع القمامة، ثم ألقوها على قضبان السكة الحديد بمحل العثور للإيهام بحدوث وفاته نتيجة حادث قطار، مؤكدين تخلصهم من الأداة المستخدمة، وقطعة القماش والكيس البلاستيك بإشعال النيران بهم.