8 اتهامات موجهة للمتهمين بتفجير معهد الأورام تعرف عليها

كتبت أمنية الموجي

8 اتهامات يواجهها المتهمون بـ "انفجار معهد الأورام"، والذى وقع مؤخرًا عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطن وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام. تعرف عليها: