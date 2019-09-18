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8 اتهامات موجهة للمتهمين بتفجير معهد الأورام تعرف عليها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:27 م
8 اتهامات موجهة للمتهمين بتفجير معهد الأورام تعرف عليها الاورام - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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8 اتهامات يواجهها المتهمون بـ "انفجار معهد الأورام"، والذى وقع مؤخرًا عن طريق إحدى السيارات الملاكي المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطن وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام.  تعرف عليها:

 

  • تفجير مبني معهد الأورام
  • تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الاراضى لاستخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات
  • التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية .
  • القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي
  • الشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض
  • حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات.
  • الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.
  • الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اخبار الحوادث محكمة الجنايات

حادث معهد الاورام

تفجير معهد الاورام

النائب العام

انفجار معهد الاورام

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