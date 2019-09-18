70 قضية تموينية حصيلة حملة على الأسواق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها التموينية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية المغشوشة والمجهولة المصدر.

أسفرت حملة عن تحرير 70 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى قضايا غش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.