7 ديسمبر نظر دعوى عدم دستورية قانون نقابة الصحفيين بشأن الطعن على مجلسها

كتب إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر، لنظر دعوى عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين، والخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون انشاء نقابة الصحفيين.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 62 على أن "يتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة للوزير المختص".