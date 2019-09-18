سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

7 ديسمبر.. الدستورية تنظر دعوى طرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى من أرض بالقاهرة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:41 م
7 ديسمبر.. الدستورية تنظر دعوى طرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى من أرض بالقاهرة دواجن-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 7 ديسمبر لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى التنازع بين الحكمين النهائيين المتناقضين والذى صدر أولهما من محكمة القيم بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض مساحتها 14 فدانا بالقاهرة، والثانى الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية والذى يقضى بعدم طرد الشركة.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قررت فى 22 يونيو الماضى حجز الدعوى التى حملت رقم 12 لسنة 35 تنازع، والمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين، وذلك لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى، وعقب الانتهاء من كتابة التقرير تم إرساله للمحكمة التى حددت الجلسة السابقة لنظرها.

يذكر أن مصفي الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى وآخرين أقاموا دعواهم للمطالبة بالفصل فى التنازع بين حكمين متناقضين.

وطالب مصفو الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 بطرد الشركة المتحدة للإنتاج الداجني من الأرض البالغ مساحتها 14 فدان و23 قيراط و21 سهم المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عيناً من الأرض موضوع الدعوى فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 فبراير 2007 وحتى يفصل في النزاع القائم بشأن هذين الحكمين النهائيين المتناقضين

 

 كما طالب في الموضوع الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي المقامة من المدعي عليهم أولا والمقيدة برقم 6077 لسنه 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 17 يناير 1980 والقاضي برفض دعوي المدعي عليهم بطرد الشركة المدعية أولا من الأرض موضوع الدعوي والمستأنف برقم 205 لسنه 36 والمؤيد استئنافياً بتاريخ 27 مايو 1981 من الأرض محل الحكم والحائز لقوة الأمر المقضي لصدوره قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 مايو 1981 في القضية رقم 5 لسنه 1 ق دون الحكم الصادر من محكمه القيم بتاريخ 2 أبريل 2005 أصدرت وبطرد الشركة المتحدة للأنتاج الداجني المدعية أولا من الأرض البالغ مسطحها 21 س ، 23 ط ، 14 ف المبينة الحدود والمعالم بصحيفتي الدعوتين المقيدتين برقمي 142 لسنه 3 ، 74 لسنه 21 وتقارير خبراء وزارة العدل المودعة وبتسليمها وبردها عينا من الأرض موضوع الدعوي فى والمستأنف أمام محكمة القيم العليا بالطعون أرقام 44 ، 50 ، 51 ، 53 لسنه 25 ق ، 27 لسنه 26 ق قيم والذي قضي بتأييده بجلسة 10 / 2/ 2007 ( والذي تدخل فيها انضمامياً كل من المدعين ثانيا (ا ، ب ).

 

 


المحكمة الدستورية العليا

الشركة المتحدة للانتاج الداجنى

الفصل فى حكمين متناقضين

قطعة ارض مساحتها 14 فدان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر"

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المرور: إغلاق جزئى لأنفاق "الميرغنى والعروبة والثورة" لأعمال صيانة شهرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة