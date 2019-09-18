600 ألف شخص يوقعون على "وثيقة المليون متسامح" بالإمارات بمشاركة 150 جنسية

وكالات الأنباء

بلغ عدد الموقعين على "وثيقة المليون متسامح"، التى أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية أكثر من 600 ألف شخص بدءا من دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية ثم الدول الأجنبية حيث شارك فى الوثيقة ما يقارب 150 جنسية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أشارت آخر الاحصائيات إلى أن زوار موقع المنصة الالكترونية بلغ أكثر من 777 ألف شخص، منهم 277 ألفا من الذكور و168 ألفا من الاناث فيما قام الفريق المعني بالعمل على "وثيقة المليون متسامح" بالتواصل مع 129 مؤسسة بالدولة، منها 75 مؤسسة في أبو ظبى و14 بدبي و15 بالشارقة و21 مؤسسة يعجمان، إلى جانب مشاركة 3 مؤسسات من رأس الخيمة ومؤسسة واحدة من الفجيرة فيما أبدت 66.7% من المؤسسات التي قامت دار زايد للثقافة الإسلامية بالتواصل معها رغبتها بدعم مبادرة الوثيقة.

يذكر أن وثيقة المليون متسامح هى وثيقة إلكترونية تساهم في تحقيق أهداف الدار الاستراتيجية فى استدامة التسامح وتعزيز وغرس قيمة التسامح كقيمة أخلاقية سامية فى مجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه واستدامة التسامح فى المجتمع بالإضافة إلى أبراز دولة الإمارات كوطن للتسامح والخير والمحبة.

وتحظى "وثيقة المليون متسامح" بدعم من الشخصيات البارزة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الامارات، حيث قام 49 شخصا بالتوقيع على الوثيقة من وزراء ومدراء تنفيذيين وكتاب وإعلاميين ورياضيين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.