سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال العام الجارى..

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:11 ص
5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد عداد ذكى - صورة أرشيفية
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد قطاع الكهرباء الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، حيث تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبى.

وفى هذا الصدد، تولى الحكومة اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الكهرباء، سواء فيما يتعلق بأطوال الشبكات المضافة إلى الجهد الفائق أو العالى، وتركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع.

ونستعرض فى ضوء التقرير الحكومى المُقدم إلى لجنة الطاقة والبيئة أهم المستهدفات فى القطاع خلال العام الجارى على النحو الأتى:



1- زيادة عدد محطات المحولات على جهد 500 ك. ف إلى تسع محطات العام الجارى مقارنة بـ8 محطات عام 2018 / 2019.

2- وصول أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق (500 ك. ف) إلى 864 كم، وأطوال الشبكات المضافة على الجهد العالى (66 ك. ف) إلى 248 كم بنهاية عام الخطة.

3- زيادة إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من 216 ألف جيجاوات/ساعة العام الجارى إلى نحو 229 ألف جيجاوات/ساعة عام 2019/2020.

4- ارتفاع قيمة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة إلى 5.8 مليار جنيه خلال العام الجارى بنسبة نمو 81.4% مقارنة بالعام السابق.

5- زيادة قدرات محطات الطاقة الشمسية إلى 50 ميجاوات فى عام 2019/2020 مقارنة بنحو 26 ميجاوات فى عام 2018/2019.

6- وصول عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع إلى مليون عداد.

جدير بالذكر، أن جملة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الكهرباء خلال العام الجارى تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، حيث يبلغ نصيب المشروعات الاستثمارية الخاصة نحو 49 مليار جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 43.8% تقريبًا من الإجمالى، والباقى وقدره 62.9 مليار جنيه، فيخُص الاستثمارات العامة، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى نحو 4.4 مليار جنيه، واستثمارات الهيئة الاقتصادية العامة نحو 17.3 مليار جنيه.

وتحظى الشركات العامة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية للقطاع إذ تبلغ استثماراتها 41.2 مليار جنيه بنسبة تُناهز 36.8% من الإجمالى.

ومن المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام الجارى 2019/2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2018/2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالى 110 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 105.3 مليار جنيه فى العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.


وزارة الكهرباء

مجلس النواب

طاقة النواب

العدادات الذكية

عدادات مسبقة الدفع

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:39 ص

رئيس مدينة إسنا: مشروعات للكهرباء والرصف والكبارى بخطة 2019-2020

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:12 ص

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:29 ص

مرصد الكهرباء: 15 ألف و950 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:35 م

رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى لـ"اليوم السابع": الغاز المصرى سيحل محل الروسى فى أوروبا.. والذهب مستقبل مصر بالسنوات المقبلة.. محمد زاهر: ثورة الكهرباء جعلت النحاس لن يقل أهمية عن المعدن الأصفر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:51 م

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

صور.. أول مصرى بتصفيات جائزة ستيفن هوكينج: أنافس باحثين من ألمانيا والبرازيل

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

أرباح فيلم Once Upon a Time In Hollywood تضعه على قمة أعمال تارانتينو

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"لو فكيت الكيس مش هتعرف ترجعها".. 7 حالات تحرم المستهلك من إعادة السلعة

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

"معرض الملكات"يخطف أنظار العالم.. 96 ألف شخص يشاهدون حضارة مصر بأمريكا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

ليفربول يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 25 عاما بدورى أبطال أوروبا

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

"الحسابات الوهمية" سلاح الجماعة الإرهابية فى حربها القذرة ضد الدولة.. الإخوان تستخدم حسابات مُزيفة للترويج لهاشتاجات مسيئة لمصر والرئيس.. و"الكتائب الإلكترونية" كلمة السر فى خطة الشيطان

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

1.9مليون طن زيادة فى إنتاج الأسماك بنهاية 2019.. وتصدير جمبرى وجندوفلى

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

ماذا تغيّر فى الأهلى والزمالك منذ أخر سوبر فى 2016.. إستمرار لاعبين فقط فى صفوف الزمالك.. و11 لاعبا فى الأهلى خارج القائمة الحالية.. تغيير القيادة الفنية للفريقين ومنظومة جديدة تدير الجبلاية

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

وائل جمعة: بركات كان يستمد تركيزه في المعلب من "التهريج"

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فيديو.. "ذكرتى فى القرآن والنصر فيكي أنتى".. مسنة تلقى قصيدة فى حب مصر والسيسى

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

فى 10 نقاط تعرف على إجراءات الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة