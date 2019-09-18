5 معلومات عن خطط تطوير قطاع الكهرباء.. أبرزها وصول العدادات الذكية لمليون عداد

كتبت: نورا فخرى

يعد قطاع الكهرباء الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، حيث تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبى.



وفى هذا الصدد، تولى الحكومة اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع الكهرباء، سواء فيما يتعلق بأطوال الشبكات المضافة إلى الجهد الفائق أو العالى، وتركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع.





ونستعرض فى ضوء التقرير الحكومى المُقدم إلى لجنة الطاقة والبيئة أهم المستهدفات فى القطاع خلال العام الجارى على النحو الأتى:

2- وصول أطوال الشبكات المضافة على الجهد الفائق (500 ك. ف) إلى 864 كم، وأطوال الشبكات المضافة على الجهد العالى (66 ك. ف) إلى 248 كم بنهاية عام الخطة

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4- ارتفاع قيمة الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة إلى 5.8 مليار جنيه خلال العام الجارى بنسبة نمو 81.4% مقارنة بالعام السابق

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وتحظى الشركات العامة بالنصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية للقطاع إذ تبلغ استثماراتها 41.2 مليار جنيه بنسبة تُناهز 36.8% من الإجمالى

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1- زيادة عدد محطات المحولات على جهد 500 ك. ف إلى تسع محطات العام الجارى مقارنة بـ8 محطات عام 2018 / 2019.3- زيادة إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من 216 ألف جيجاوات/ساعة العام الجارى إلى نحو 229 ألف جيجاوات/ساعة عام 2019/2020.5- زيادة قدرات محطات الطاقة الشمسية إلى 50 ميجاوات فى عام 2019/2020 مقارنة بنحو 26 ميجاوات فى عام 2018/2019.6- وصول عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع إلى مليون عداد.جدير بالذكر، أن جملة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الكهرباء خلال العام الجارى تقدر بنحو 111.9 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الاستثمارات الإجمالية، حيث يبلغ نصيب المشروعات الاستثمارية الخاصة نحو 49 مليار جنيه من هذه الاستثمارات بنسبة 43.8% تقريبًا من الإجمالى، والباقى وقدره 62.9 مليار جنيه، فيخُص الاستثمارات العامة، وتبلغ استثمارات الجهاز الحكومى نحو 4.4 مليار جنيه، واستثمارات الهيئة الاقتصادية العامة نحو 17.3 مليار جنيه.ومن المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال العام الجارى 2019/2020 إلى نحو 171.4 مليار جنيه مقابل نحو 146.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2018/2019 بنسبة نمو 17%، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالى 110 مليار جنيه خلال عام 2019/2020 مقابل 105.3 مليار جنيه فى العام السابق وبنسبة نمو 4.5%.