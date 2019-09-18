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5 أسباب تجعل البطاطا أفضل أكلة لإنقاص وزنك.. غنية بالألياف

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:00 م
5 أسباب تجعل البطاطا أفضل أكلة لإنقاص وزنك.. غنية بالألياف البطاطا - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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البطاطا الحلوة من أفضل الأطعمة التى يحبها الجميع، حيث أنها لذيذة المذاق وفى نفس الوقت غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية، وقد ثبت علمياً أنها تساعد في إنقاص الوزن، وفقاً لما نشره موقع "تايمز أوف انديا".

البطاطا المشوية
البطاطا المشوية

 

وهناك أسباب تجعل البطاطا الحلوة تساعدك على إنقاص الوزن
 

غنية بالألياف
 

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على إنقاص الوزن عن طريق تشكيل شبكة تشبه الهلام في المعدة، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

الألياف أيضا تعزز حركة البراز وتدعم إنتاج البكتيريا الجيدة فى المعدة، لذا فإن استهلاك البطاطا الحلوة الغنية بالألياف يمكن أن يحسن الأيض أو التمثيل الغذائى والهضم وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

 

من الكربوهيدرات الغنية بالطاقة
 

ليس من المفترض أن يتم تجاهل الكربوهيدرات تمامًا، حتى لو كنت تحاول إنقاص وزنك، حيث أن الكربوهيدرات توفر لك الطاقة لمختلف الوظائف التى تقوم بها، وإذا كان جسمك لا يحتوي على الكربوهيدرات الكافية، فلن يكون لديك الطاقة للحفاظ على نشاطك وحيويتك، و 300 جرام من البطاطا المهروسة تحتوي على ما 58 جراما من الكربوهيدرات، منها 8.25 الكربوهيدرات المعقدة (الألياف الغذائية).

 

تخفض مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)
 

GI هو مؤشر يحدد نسبة الجلوكوز الذي يسببه نوع من الطعام فى الجسم بعد تناوله، و الأطعمة التي تحتوي على GI عالية يمكن أن تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدمـ يمكن أن يسبب استهلاك الكثير من هذه الأطعمة مقاومة للأنسولين ، بل ويزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

و على الرغم من أن البطاطا من الأطعمة حلوة المذاق، إلا أن تخفض مؤشر السكر فى الدم، وبالتالى يمكنك تناولها دون القلق بشأن مستويات السكر في الدم.

البطاطا
البطاطا
 

البطاطا تحتوى على نسبة عالية من الماء
 

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى إبطاء عملية الأيض ويمكن أن يساعد استهلاك البطاطا الحلوة في إعادة ترطيب خلايا الجسم وتسريع عملية الأيض، وهو ما يمنع تراكم الدهون ويوازن الحموضة ويساعد في التخلص من السموم.

 

غنية بالمواد المضادة للاكسدة
 

تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من مضادات الأكسدة التى تحمي الجسم من الالتهابات، والمواد السامة التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.

 


فوائد البطاطا

البطاطا

فوائد البطاطا الصحية

فوائد البطاطا للصحة

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